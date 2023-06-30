Путін безрезультатно намагається відновити свій авторитет після заколоту Пригожина - Bloomberg

Після добового заколоту внутрішня боротьба поширилася у силових відомствах РФ.

Диктатор Володимир Путін безрезультатно намагається відновити свій авторитет у Росії після заколоту ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що після добового заколоту внутрішня боротьба поширилася у силових відомствах РФ. Джерела видання повідомляють про затримання щонайменше одного генерала, який підтримав дії Пригожина.

Противники міністра оборони Сергія Шойгу зі спецслужб активізували внутрішні заклики до його усунення, повідомляють джерела видання на умовах анонімності.

Пригожин протягом останніх місяців публічно критикував голову Міноборони РФ Сергія Шойгу, давнього союзника Путіна, через відсутність успіху у вторгненні в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати Євгена Пригожина після невдалого заколоту.

Крім того, ми раніше інформували, що після військового бунту Міністерство оборони РФ хоче взяти найманців під свій контроль. Це стосується навіть тих підрозділів, які діють у Сирії.

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