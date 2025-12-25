ТСН у соціальних мережах

"Путін — безжальний убивця": у Сенаті США зробили жорстку заяву

Американські сенатори наголосили, що президент України Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російські атаки на Україну під час святкування Різдва свідчать, що президент держави-агресорки Володимир Путін не зацікавлений у мирі і йому не можна довіряти.

Про це йдеться в заяві комітету Сенату США з питань міжнародних відносин.

Американські сенатори нагадали про давню традицію різдвяного перемир’я, яка застосовувалася ворогуючими країнами навіть під час Першої світової війни.

«Сьогоднішнє рішення Путіна почати атаки, а не припинити вогонь, є витверезливим нагадуванням для всіх нас: Путін — безжальний убивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти», — йдеться у заяві, ку підписали сенатори від обох американських партій.

У заяві засуджено жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьку область і Кривий Ріг, які були скоєні «проти невинних українців, які зібралися, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми близькими та в молитві».

Американські сенатори наголосили, що президент України Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, але саме Путін не захотів припиняти вогонь.

«Він [президент РФ Володимир Путін] наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших християнських днів», — йдеться у заяві.

Сенатори висловили свою солідарність з українцями, які «святкують Різдво в найскладніших умовах».

«Віра українців — сила, сильніша, ніж зло, розв’язане сьогодні Кремлем», — переконані автори заяви.

Нагадаємо, у середу, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не тільки відкинула пропозицію про різдвяне перемир’я, але й продовжує завдавати масованих ударів та вбивати людей у день, коли українці святкують Святвечір.

