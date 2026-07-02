Путін більше не може приховати кризу: економіка РФ опинилася на межі краху через війну — Politico

Росія / © Associated Press

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Протягом чотирьох років президентства Володимиру Путіну значною мірою вдавалося відгороджувати росіян від економічних наслідків війни проти України. Однак тепер ситуація в Росії змінюється.

Про це пише Politico.

Паливна криза дійшла до більшості регіонів РФ

За даними видання, удари України по ключових об’єктах енергетичної інфраструктури РФ зробили війну відчутною для мільйонів росіян.

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Проблеми з постачанням пального вже фіксують приблизно у двох третинах із 83 регіонів Росії. Це створює труднощі не лише для звичайних водіїв, а й для бізнесу.

Особливо складна ситуація — в окупованому Криму. Там влада оголосила надзвичайне становище та запровадила обмеження на продаж пального. Туристична сфера, яка в мирні роки була важливою частиною економіки півострова, різко просіла.

Путін визнав проблему, але применшує її масштаб

Минулого тижня Путін був змушений визнати дефіцит пального та викликати високопосадовців до Москви для пошуку рішення.

Водночас публічно він намагається подати ситуацію в оптимістичному тоні. В інтерв’ю державним медіа Путін визнав, що удари по інфраструктурі створюють проблеми, але заявив, що “певний дефіцит” нібито не є критичним.

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Точні масштаби кризи оцінити складно, оскільки Росія припинила публікувати частину економічних даних, зокрема внутрішні ціни на пальне.

Росія може імпортувати пальне назад

Politico зазначає, що ситуація дійшла до того, що Росія, яку покійний американський сенатор Джон Маккейн колись називав “заправкою, що маскується під країну”, тепер сама може потребувати імпорту пального.

Reuters повідомляло, що Індія — найбільший іноземний покупець російської нафти — може експортувати частину переробленого пального назад до Росії.

Це пов’язано з тим, що українські удари пошкоджують нафтопереробні потужності, зокрема установки, які РФ не може швидко відремонтувати або замінити самостійно.

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Аналітик Фонду Карнегі Сергій Вакуленко зазначив, що кількість бензину в Росії зараз залежить від “гонки між українськими безпілотниками та російськими ремонтними бригадами”.

“Якщо частоту українських атак вдасться зберегти, а шкода від кожної атаки зростатиме, перевага перейде до Києва. Саме це ми зараз і спостерігаємо”, — написав він.

Ціни та інфляція стають новою проблемою

Навіть там, де пальне ще є, зберігається проблема цін. Паливо суттєво впливає на загальну інфляцію, а Центробанк РФ попереджає, що нинішній стрибок може мати довгострокові наслідки.

Офіційно влада намагається стримувати ціни домовленостями з великими нафтовими компаніями. Однак, за непрямими свідченнями, в Росії зростає тіньовий продаж пального з великою націнкою.

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Це створює додаткові інфляційні ризики, які бізнес зрештою перекладає на споживачів.

Саме через ці ризики Центробанк РФ у червні знизив ключову ставку лише на 0,25 відсоткового пункту — до 14,25%, хоча бізнес і частина урядовців вимагали більшого пом’якшення.

У Кремля дедалі менше фінансового запасу

Окремий тиск на російську економіку створюють військові витрати.

За оцінкою аналітика Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, після значного зростання у першій половині 2026 року військові та секретні витрати РФ уже становлять майже половину всіх державних видатків.

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Водночас ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ скоротилися з приблизно 7% ВВП на початку 2022 року до 1,7% ВВП станом на квітень.

Що це означає для Росії

Politico пише, що паливна криза стає для Кремля не лише побутовою проблемою, а й серйозним економічним викликом.

Для росіян війна, яку влада роками намагалася зробити “віддаленою”, дедалі частіше проявляється у чергах на заправках, дефіциті пального, зростанні цін і проблемах для бізнесу.

На цьому тлі українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ посилюють тиск на економічну стійкість режиму Путіна.

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Нагадаємо, Володимир Путін уперше публічно визнав, що українські далекобійні удари створюють відчутні проблеми для Росії. На тлі зростання суспільної втоми від війни Кремль намагається утримати контроль над настроями всередині країни.

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