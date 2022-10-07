Путін більше не радиться з міністрами щодо своїх рішень: "Кожні 48 годин відбувається якась х*рня"

У Кремлі Путіна бояться, але більше не поважають через його згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам.

Російський диктатор Володимир Путін більше не радиться з міністрами щодо рішень, які збирається ухвалити. Тепер Путін ставить "російські еліти" перед фактом, який не завжди підтримує керівна гілка РФ. Внаслідок цього поваги до президента "немає вже кілька років – лише страх".

Про це пише російське опозиційне видання Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля та уряду Росії.

"Ще недавно віцепрем'єри і міністри працювали для президента хоча б гуглом. Він їм озвучував сценарії, які вважав імовірними, і запитував: "А якщо так вчинити – яких наслідків очікувати? А якщо так – що потім буде?" Зараз цього немає", — каже неназваний співрозмовник видання.

Ставлення до президента різко зіпсувалося після підвищення пенсійного віку 2018 року, яке, згідно з соцопитуваннями, не підтримало більшість росіян. Тоді наслідки від пенсійної реформи, узгодженої та схваленої Путіним, Кремль переклав саме на уряд — і в падінні рейтингів влада РФ зробила винним уряд Росії.

Наступними роками ситуація лише погіршувалась — поступово Путін перестав попереджати міністрів про те, що саме він планує зробити у найближчому чи навіть віддаленому майбутньому.

З початком пандемії коронавірусу Путін остаточно відмовився від консультацій з урядом — всі ключові рішення почав ухвалювати сам після короткого обговорення з найближчим колом, до якого переважно стали входити насамперед керівництво спецслужб та силових відомств.

"Страх перед ним до уср*чки. Але це страх без поваги. Поваги (до Путіна - ред.) немає вже пару-трійку років", - розповів анонімний співрозмовник "Медузи".

Видання пише, що тепер Путін може несподівано "зробити жест широкої душі", а потім починається "гарячковий пошук" грошей на виконання цих "жестів", хоча ще кілька років тому Путін діяв протилежним чином: спочатку слухав пропозиції від відомств, потім обирав найбільш вдалу, на його думку.

Попри це російські міністри не наважуються сперечатися з диктатором навіть через найбільш "несподівані" рішення. Співрозмовники у Кремлі кажуть, що цей страх, а також небажання Путіна чути від підлеглих про проблеми призводить до того, що багато чиновників серйозно "прикрашають" дійсність у доповідях президенту. Наприклад, не повідомляють про реальні наслідки санкцій для економіки.

"Кожні 48 годин відбувається якась х*рня, ніхто до ладу нічого не розуміє. До виконавців все доводиться в останній момент", — кажуть у Кремлі і додають: " Програвати він (Путін - ред.) не вміє. Визнавати, що програє – тим більше".

Раніше стало відомо, що в Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля.

Зокрема, політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. За словами Піонтковського, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, щоб пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

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