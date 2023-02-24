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Путін більше не виступатиме у великих залах: екстрасенска розповіла, що трапилось

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Путін більше не виступатиме у великих залах: екстрасенска розповіла, що трапилось

Фото: Associated Press

Наступні виступи президента РФ Володимра Путіна не будуть такими масштабними, як його промова до Федеральних зборів РФ 21 лютого.

Екстрасенска та тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що виступ президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами РФ був не останнім, однак події вже не будуть такими масштабними та важливими для росіян.

Про це екстрасенска розповіла на своєму каналі в YouTube.

"Наступні заходи будуть камерними. Путін сидітиме за столом, бо йому дедалі важче працювати на публіку", - пояснила Людмила Хомутовська.

Нагадаємо, за словами екстрасенса Людмили Хомутовської, під час свого звернення до Федеральних зборів Росії 21 лютого очільник Кремля Володимир Путін дуже багато кашляв. З її слів, російський президент має великі проблеми зі здоров’ям, а саме різного роду пухлини.

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Дата публікації
Перегляди
2162
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