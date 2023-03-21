Путін бився ногами та стискав крісло: психолог вказав на ознаки, як Сі Цзіньпін знущався з очільника Кремля 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічей із російським злочинцем Володимиром Путіним домінував та дивився із психологічним тиском на нього. Китайський президент "просто знущався з нього".

Про це розповів політичний психолог Валентин Кім в ефірі телеканалу "Київ".

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"Мачизм Путіна закінчується там же починається кордон Китаю. Це всім відомо. В цьому випадку, ми спостерігали декілька не вербальних ознак, те як він нервував, він бився ногами, стискав крісло... це демонструє нам домінацію Сі Цзіньпіня. Якщо подивитися на них двох одразу бачимо пригніченість Путіна та домінацію Сі Цзіньпіня. Поведінка лідеру КНР у такому випадку більш цікава ніж поведінка Путіна. Позиція пана Сі дуже цікава, він просто знущався з Путіна, його посадка, цей поворот голови, цей погляд, який він від нього не відривав протягом всієї його промови... це дуже сильний психологічний тиск. Він на нього дивися як керівник на підлеглого. Така поза... такий погляд... нерухомість... Він наче економить рухи, він не витрачає їх на свого підлеглого. Все це є ознаками не вербальної домінації", - розповів він.

Візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. У понеділок пройшла перша зустріч лідерів двох держав, у вівторок, 21 березня, відбулися переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

За підсумками другого дня переговорів Сі та путін зробили спільну заяву, яка стосувалася, насамперед, мирного врегулювання в Україні і економічної співпраці двох країн.

Лідер Китаю - до Путіна, прем'єр Японії - до Зеленського

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