Путін благає країни ОДКБ надати Росії живу силу для продовження війни в Україні

Путін благає країни ОДКБ надати Росії живу силу для продовження війни в Україні

Президент країни-окупанта стягує резерви звідусіль, адже охочих воювати в Україні вже не залишилось.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін стягує резерви з усіх напрямків. Так, зокрема, президент країни-агресорки просить країн-членів Організації договору про колективну безпеку надати живу силу для продовження війни в Україні.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

За словами радника очільника ОП, Москва вже почала використовувати гіперзвукові ракети "Кинджал" та берегові комплекси "Бастіон".

"25-й день війни. Через невдачі в наступі РФ перейшла на більш руйнівну артилерію - проти мирних міст використовуються системи "Кінжал і Бастіон". РФ також панічно шукає резерви в живій силі, тягнучи все з тихоокеанського напрямку і благаючи ОДКБ", — написав Подоляк.

Слід зазначити, що до складу Організації договору про колективну безпеку, крім Росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, бо своїх охочих воювати залишилось небагато.

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