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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін боїться повторення 1990-х: чому диктатора лякає цей сценарій

За словами експерта, диктатор стикається з труднощами, які можуть повернути країну до ситуації 1990-х років і загрожувати його правлінню.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін на тлі економічних проблем, що виникають в РФ, боїться повернення до хаосу 1990-х років.

Таку думку в ефірі «Київ 24» висловив Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

«Ми отримуємо аналогію 1990-х років. Те, чого боїться Путін. Це міф з якого він виріс і те, що може повернутися», — каже експерт.

На його думку, економічна нестабільність, що наростає на фоні війни та низьких цін на нафту, є однією з головних загроз для РФ. Путін, за правління якого були високі ціни на нафту у світі, використав це для відносного зростання економіки. Звідси виник міф про успішність Росії, наголошує Шульга.

Тепер диктатор стикається з труднощами, які можуть повернути країну до ситуації 90-х років і загрожувати його правлінню. Йдеться про війну, економічний спад, зниження купівельної спроможності росіян, зростання цін, які викликають значні соціальні та політичні ризики для путінського режиму.

«Це повертає Путіна до хаосу 1990-х», — підсумував Олександр Шульга.

Раніше дипломат розповів про плани Путіна щодо України та Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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