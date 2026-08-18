Путін боїться виборів: навіть слабка опозиція стала проблемою для Кремля – Forbes

Кремль / © Associated Press

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Напередодні осінніх виборів до Держдуми у Росії посилюється внутрішньополітична боротьба. Одним із найбільш показових кроків стала заборона партії «Яблоко» брати участь у голосуванні — попри те, що вона роками залишалася маргінальною політичною силою і навряд чи могла становити серйозну загрозу для путінської «Єдиної Росії».

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

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На початку серпня націоналістична партія «Родина» звернулася до Верховного суду РФ із вимогою зняти «Яблоко» з виборів. Її лідер Олексій Журавльов звинуватив партію у роботі на Захід і прихильності до західних цінностей.

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Уже 10 серпня Верховний суд РФ задовольнив вимогу та офіційно заборонив «Яблоку» брати участь у виборах.

Водночас сама партія протягом кампанії виступала під гаслом «За мир і свободу», що було прямою альтернативою курсу Кремля на продовження війни проти України.

Автор матеріалу пов’язує рішення прибрати «Яблоко» з виборів саме з війною та її дедалі відчутнішими наслідками для росіян.

Війна дедалі більше приходить у Росію

Одним із ключових чинників стали українські далекобійні удари, які перенесли війну вглиб території РФ.

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Останніми тижнями Україна активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи, трубопроводи, сховища та інші об’єкти критичної інфраструктури.

Ці удари завдають шкоди енергетичному сектору та доходам від нафти й газу, які залишаються одним із головних джерел фінансування російської війни.

Ситуація, як зазначається у матеріалі, дійшла до того, що Росія, яка традиційно є великим експортером енергоносіїв, зіткнулася з дефіцитом пального в окремих регіонах, нормуванням поставок і зростанням невдоволення населення.

Війна дедалі дорожче обходиться Кремлю

Ще одним фактором стають економічні наслідки вторгнення.

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Попри те, що після 2022 року російська економіка виявилася стійкішою, ніж очікували на Заході, поступовий перехід на військові рейки призвів до серйозних дисбалансів.

Серед них — інфляція, дефіцит робочої сили та дедалі складніше становище державних фінансів.

Росія також поступово витрачає ліквідну частину свого Фонду національного добробуту для фінансування війни та покриття бюджетного дефіциту. У дослідженні Банку Фінляндії, на яке посилається матеріал, зазначалося, що російський резерв на випадок надзвичайних обставин фактично вже вичерпаний.

На цьому тлі Центральний банк РФ змушений дедалі активніше використовувати золоті резерви для покриття бюджетних потреб.

Нова мобілізація після виборів

Окремою загрозою для внутрішньої стабільності Кремля залишається питання мобілізації.

Після мобілізації 2022 року, яка спричинила масовий виїзд росіян із країни, Москва намагалася уникати нового масштабного призову, залучаючи добровольців, а також військових з інших країн.

Однак тепер знову з’являються припущення, що Кремль може провести нову масову мобілізацію вже після виборів до Держдуми.

Для багатьох росіян така перспектива означатиме, що війна, яку Кремль роками намагався подавати як щось далеке від повсякденного життя, може безпосередньо торкнутися їхніх сімей.

Чому Кремль може боятися навіть формальних виборів

У матеріалі зазначається, що негласна основа підтримки Путіна тривалий час полягала у тому, що війна не повинна була суттєво змінювати повсякденне життя більшості росіян.

Однак удари по території РФ, економічні проблеми, дефіцити та загроза нової мобілізації поступово руйнують цю модель.

Тому вересневі вибори можуть стати принаймні символічним референдумом щодо війни та політики Путіна.

Саме на цьому тлі навіть слабка антивоєнна опозиція може сприйматися Кремлем як небажаний ризик. «Яблоко», яке йшло на вибори з гаслом «За мир і свободу», могло дати можливість частині виборців продемонструвати незгоду з продовженням війни.

У міру того як наслідки вторгнення дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни, навіть обмежене політичне інакомислення стає для Кремля дедалі менш прийнятним.

Нагадаємо, Верховний суд Росії скасував реєстрацію партії «Яблуко» на парламентських виборах у вересні. Це була єдина зареєстрована політична сила, яка відкрито виступала проти війни проти України та закликала до негайного припинення вогню.

За даними, наведеними в матеріалі, «Яблуко» стало однією з найпопулярніших російських партій у Telegram за кількістю підписників, а відео на його підтримку в TikTok набирали мільйони переглядів. Особливо активними були молоді росіяни, які раніше могли взагалі не цікавитися партією.

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