Путін боїться закінчення війни: політолог назвав несподівану причину

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін боїться закінчення війни через внутрішньополітичну ситуацію у державі-агресорці, де приблизно третина суспільства прагне повного знищення України.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко в ефірі Radio NV.

За його словами, 30-35 відсотків російських «ура-патріотів» хочуть війни до повного знищення України, причому частина з них є кістяком і опорою електорату Путіна, але є й такі, хто налаштований антипутінськи.

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«Закінчення війни навесні 2025 року може призвести до тихого чи мовчазного спротиву всередині Російської Федерації. І кремлівський блок, який займається внутрішньою політикою, не розуміє, як повертати країну на сьогоднішній день до мирного русла і що робити з цими людьми», — зазначив експерт.

Через острах перед цією проактивною меншістю, вважає Денисенко, у Кремлі ухвалили рішення про те, що потрібно продовжити війну.

«Для Путіна характерно, коли він не знає, яке ухвалювати ріщення, відкласти його рна невизначений термін. У цьому випадку — до кінця року, це точно», — припустив політолог.

«Яструби» в оточенні Путіна

Окрім того, за словами Вадима Денисенка, в оточенні Путіна сформувалася група «яструбів» — прихильників продовження війни.

«Ці люди мають достатньо вагомий вплив на Путіна і утверджують його в думці, що треба продовжити літній контрнаступ», — зазначив він.

Політолог вважає, що серед них — керівник «Ростеху» Чемезов, якому після закінчення війни доведеться вигадувати, що робити із російським ВПК, помічник Путіна Патрушев, заступник керівника адміністрації президента РФ Кириєнко, який відповідає за всю внутрішню політику, брати Ковальчуки, один з яких є спаринг-партнером Путіна по історичних тематах, і помічник Путіна, який відповідає за зовнішню політику, Ушаков.

«Ця п’ятірка людей навколо Путіна достатньо активно лобіює ідею продовження війни», — пояснив Денисенко.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російський президент Володимир Путін налаштовує росіян готуватися до тривалої війни в Україні.