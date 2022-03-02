Путін божеволіє?: американська розвідка намагається оцінити душевний стан тирана

За словами експертів, поведінка Путіна стає дедалі більш непостійною та ірраціональною.
Американська розвідка назвала оцінку душевного стану президента Росії Володимира Путіна першочерговим завданням, намагаючись з'ясувати, як його стан впливає на продовження війни в Україні.
Про це інформує CNN.
За словами експертів, поведінка Путіна стає дедалі більш непостійною та ірраціональною. Після того, як він розпочав вторгнення Росії до України, високопоставлені посадовці США попросили розвідувальні служби зібрати будь-яку нову інформацію про те, як живе лідер країни-агресорки і як на його мислення вплинула несподівано єдина і жорстка відповідь з боку європейських сусідів.
Раніше американська розвідувальна спільнота витратила десятиліття на розшифровку колишнього офіцера КДБ, який фактично керує Росією від 1999 року. Проте Путін залишається складною мішенню, він оточений традиційною для Росії шпигунською стіною та своєю параноєю.
Згідно з копією, отриманою CNN, в одному зі звітів розвідки, поведінка Путіна стала "дуже тривожною і непередбачуваною" лише за останні два дні. Начебто він був вкрай обуерний з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.
Розмови щодо неадекватності Путіна почалися після того, як він виступив з промовою, викладаючи викривлену ревізіоністську історію, яка нібито виправдовувала його втручання в Україну. Сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди, написав у Твіттері, що Путін "завжди був вбивцею, але зараз його проблема інша і більша", натякаючи на психічний стан. Протн детально коментувати це питання сенатор не став.
Відеозаписи, на яких президент Росії сидить за десятки метрів від своїх старших військових радників чи іноземних гостей під час зустрічей можуть або підкреслили образ ізольованого лідера, який діє лише за власним бажанням, або параноєю.
Інші експерти вважають, що Путін почав впадати у глибоку психічну кризу через тривалу ізоляцію під час пандемії COVID-19. Представниця розвідки Бет Саннер натомість вважає, що Путін не божевільний, а "дуже емоційний через те, що давно хотів вчинити".
Раніше Джо Байден заявив, що Путін ізольований від світу, більш ніж коли.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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