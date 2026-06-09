Зеленський про Путіна / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін бреше та грає в ігри з Трампом і Білим домом.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

Путін бреше та грає в ігри з Трампом

Президент Зеленський заявив, що важко сказати, чи щось може спрацювати у переговорах Трампа та Путіна. Він додав, що потрібно будь-яким способом використовувати всі можливості дипломатії.

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«Я не хочу ні погоджуватися, ні заперечувати Трампу, бо в нього свої стосунки з Путіним. Але я завжди казав, що не можна довіряти Путіну та нинішній Росії. Усьому цьому колу людей», — пояснив Зеленський.

Також Зеленський додав, що не знає, чи можна буде довіряти комусь із росіян завтра.

«Ми не знаємо, що буде далі — хто буде після Путіна. Це важливо. Я завжди казав президенту Трампу, що Путін бреше. Він грає в ігри з Трампом, Білим домом та з американським суспільством. Але, Боже, благослови Америку — сильного підтримувача України», — відповів на запитання журналістки Володимир Зеленський.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Нагадаємо, Кремль продовжує відхиляти пропозиції щодо прямих мирних переговорів з Україною. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва заморозити лінію зіткнення та відновити діалог, передавши відповідні умови через посередника Романа Абрамовича та опублікувавши відкритого листа до Володимира Путіна.

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Цю ініціативу підтримали також лідери Великої Британії, Франції та Німеччини, запропонувавши умови для справедливого миру.

Проте російський диктатор відхилив пропозицію зустрічі на рівні лідерів, а представники Держдуми РФ назвали спільну українсько-європейську заяву «неприйнятною». Там цинічно заявили, що Росія планує воювати до досягнення західних кордонів України.

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров намагається маніпулювати ситуацією. Він апелює до нібито досягнутих у серпні 2025 року домовленостей із США на саміті на Алясці. В ISW наголошують, що Москва навмисно використовує відсутність публічних деталей про ці «домовленості», аби створити хибне враження, нібито саме вона прагне до переговорного процесу.

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