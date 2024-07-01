"Путін буде воювати, поки живий": чи наважиться РФ піти війною проти НАТО – аналіз Foreign Affairs

Деякі експерти переконані, що для президента-диктатора Росії Володимира Путіна насправді важлива конфронтація із Заходом, а не перемога в Україні, і що таким чином він нападе на іншу державу в Європі, незалежно від того, що буде з війною проти України. На їхню думку, війна відповідає політичним інтересам Путіна, тому він буде воювати, поки живий.

Про це пише російський журналіст та військовий аналітик Михайло Зигар у виданні Foreign Affairs.

Як стверджують неназвані особи, потенційними цілями для агресії можуть стати Естонія та Латвія, де значна частина населення є російськомовною. Москва може використати це як привід для вторгнення, стверджуючи "про захист своїх громадян від утисків".

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"Близькі до президента Росії люди кажуть, що він бачить вторгнення до України лише як один із фронтів конфлікту із Заходом. Це означає, що успіху Росії на полі бою може бути недостатньо, щоб догодити Путіну. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно атакувати члена НАТО", – йдеться у статті.

Подібний сценарій створить серйозний виклик для НАТО, яке базується на принципі колективної оборони. Захоплення територій, таких як місто Нарва в Естонії, може спровокувати Альянс на реакцію. Крім того, Кремль у такий спосіб перевірятиме готовність НАТО до захисту своїх членів.

Колись, на думку експертів, російська еліта уникала ризику ядерного конфлікту, але нинішня ситуація свідчить про зміну ставлення. У Кремлі сподіваються, що НАТО не зможе ефективно відповісти на агресію, вважаючи Захід втомленим і розділеним.

Криза в Балтії може стати інструментом для Москви, яким вона намагатиметься підірвати позиції президента США Джо Байдена перед президентськими виборами, підсилюючи імідж слабкості та некомпетентності американського лідера.

Багато хто в Росії вважає, що Путін не зупиниться перед атакою на країни Балтії. Війна проти Україні, яка об'єднала російську еліту, може тривати нескінченно, незалежно від змін на міжнародній арені.

Чи буде відповідь НАТО

Як зауважив Михайло Зигар, раніше російська еліта не мала бажання ризикувати ядерним конфліктом. Але зараз багато з них переконані, що НАТО не наважиться відповісти.

"Вони бачать Захід втомленим і розділеним, а тому набагато менш зацікавленим у боротьбі з Росією. Вони вважають президента США Джо Байдена та європейських лідерів слабкими. У цьому контексті вони вважають, що НАТО не згуртується одностайно, щоб захистити атаковану країну. Натомість російські еліти вірять, що НАТО буде охоплено такою кількістю паніки та хаосу, що Альянс мало що зробить і знищить довіру до західних урядів", - зауважує журналіст.

Від Харкова до Києва

В елітах РФ немає єдиного бачення того, що можна вважати перемогою у війні. Оптимісти сподіваються, що якийсь один великий прорив росіян на фронті змусить Україну погодитися на поточний статус-кво і відмовитися від намірів виганяти росіян з окупованих територій. У цьому контексті розглядається зокрема захоплення Харкова із його фактичним знищенням в процесі.

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Однак цей варіант російські еліти вважають найменш жахливим із можливих. За словами одного бізнесмена, близького до Кремля, Путін не задовольниться завоюванням лише Харківщини. Єдиний результат, на який він погодиться, — взяття Києва. Як зауважує автор публікації, кремлівський диктатор вважає українську столицю колискою російської цивілізації, тож має на це місто "майже містичні" погляди.

Ті, хто очікують такого сценарію, вважають, що друга спроба захоплення Києва теж буде здійснюватися з території Білорусі за тим самим маршрутом через зону ЧАЕС. Багато хто в Москві вважає, що цього разу російська армія більш загартована, а резерви України ослаблені, тому росіяни можуть перемогти. На думку російських еліт, українці просто надто втомилися, щоб знову захищатися.

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Як сказав на умовах анонімності близький до Кремля бізнесмен, диктатор Путін надто полюбив війну, яка допомогла йому мобілізувати суспільство, ув’язнити одних дисидентів, убити інших і змусити решту покинути країну. Війна також об’єднала еліти, які тепер почуваються небажаними на Заході та бачать у Путіні єдину надію на хороше життя. Як наслідок, вторгнення означає, що тиск на Путіна менший, ніж будь-коли раніше.

"Ідея нескінченної війни в Україні лякає російську еліту, яка все ще сподівається, що вторгнення завершиться. Вони мріють якнайшвидше повернутися до мирного часу 23 лютого 2022 року. Але поки що мовчать. Вони не бачать шляху назад", - зазначає автор статті.

Нагадаємо, політолог зробив песимістичний прогноз щодо того, коли Росія буде готова закінчити війну.

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