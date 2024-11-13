Путін був близький до використання ядерної зброї: одкровення з біографії експрем’єрки Британії

Ліз Трасс годинами вивчала дані про погоду та напрямок вітру на тлі побоювань негативного впливу від вибуху ядерної бомби на Британію.

У жовтні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін був настільки близький до застосування ядерної зброї, що тодішня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс серйозно готувалася до потенційних наслідків катастрофи.

Про це йдеться в оновленій версії її біографії, повідомляє The Independent

Книгу “Out Of The Blue” (“Зненацька) про кар’єру консерваторки Ліз Трасс, яка короткий час була британською прем’єркою, написали журналісти Гаррі Коул і Джеймс Гіл.

У цій книзі, яка описує події 2022 року, йдеться про те, що колишня прем'єр-міністерка провела свої останні дні на посаді, вивчаючи карти погоди та готуючись до випадків радіаційного забруднення у Великій Британії на тлі того, що американська розвідка повідомляла про неминучість удару.

Ліз Трасс повідомили, що російському президенту залишилося всього кілька годин до розгортання ядерної зброї, яка викине в атмосферу радіоактивний матеріал, який може поширитися на 1700 миль (тобто понад 2 700 км) від місця вибуху.

У біографії йдеться, що Трасс витратила “багато годин, вивчаючи супутникові дані про погоду та напрямки вітру” через побоювання, що “неправильна погода” може мати “прямий вплив на Британію”.

Побоювання Британії щодо можливої ядерної атаки базувалися на інформації, що надійшла від американських спецслужб. Вони вказали на 50% ймовірність того, що росіяни використають або тактичну ядерну бомбу на українській землі, або більшу бомбу над Чорним морем.

Власне, у жовтні 2022 року президент США Джо Байден заявив про наявність прямої загрози ядерного нападу з боку Росії.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні кілька разів могла перерости у ядерний конфлікт у зв’язку з "особливостями" зберігання росіянами ядерних боєголовок на військових базах.

Путін заявив про ядерні навчання із пусками ракет

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