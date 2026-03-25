Путін був готовий до миру, але все зірвалося через Трампа: NYT розкрило, що сталося

Економічна криза в Росії та критичне падіння доходів від нафти на початку року змусили російського диктатора Володимира Путіна серйозно розглядати можливість деескалації війни в Україні. Однак військовий конфлікт США з Іраном кардинально змінив ситуацію, нівелювавши тиск на Кремль та зупинивши підготовку до мирних переговорів.

Про це написав російський журналіст Михайло Зигар у колонці видання NY Times.

Переговори під тиском економічного краху

Наприкінці січня російська економіка демонструвала ознаки руйнації: через санкції та війну виробництво скорочувалося. А нафту доводилося продавати Індії за ціною 22 долари за барель, що було втричі нижче ринкової вартості.

За інформацією джерел, близьких до Кремля, у лютому Путін вперше за час війни почав звертати увагу на занепад економіки та виявляв готовність до зміни курсу. Ознакою серйозності намірів стала підготовка до ротації переговорної групи.

Зокрема, головний посланець Кремля Кирило Дмитрієв був на межі звільнення. Його місце мав посісти голова «Роснефти» Ігор Сєчін, який має досвід налагодження зв’язків із керівництвом американських нафтових компаній.

Іранський фактор та «порятунок» Кремля

Перспектива завершення війни в Україні була заблокована 28 лютого після вбивства аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільної атаки США та Ізраїлю.

Початок війни в Ірані призвів до різких змін на користь Москви:

Ціни на нафту підскочили вище 100 доларів за барель.

Сполучені Штати скасували санкції проти російської нафти для стабілізації ринку.

Зріс світовий попит на російські добрива через загрозу продовольчої кризи.

Політичні наслідки та позиція Трампа

Повідомляється, що для Кремля війна США на Близькому Сході стала стратегічною перевагою, оскільки вона відвернула увагу та ресурси Вашингтона від України. Сполучені Штати почали витрачати боєприпаси, які могли бути передані ЗСУ, а розбіжності всередині НАТО поглибилися.

Президент США Дональд Трамп назвав відмову союзників направляти кораблі до Ормузької протоки «дуже дурною помилкою». У Кремлі вважають, що затяжний конфлікт з Іраном підірве позиції Трампа та Республіканської партії на майбутніх виборах, що робить будь-які поступки щодо України безглуздими з точки зору Путіна.

