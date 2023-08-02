"Путін – це ми": політик із ПАР, який закликав вбивати білих, підтримав російського диктатора

Друг Путіна з ПАР публічно закликав вбивати білих і обіцяв своїм прихильникам, що білі стануть їхньою прислугою.

Скандальний голова ліворадикальної південноафриканської партії "Борці за економічну свободу" (EFF) Джуліус Малема на мітингу заявив, що "ми – це Путін".

Про це пише BILD.

Малема засудив президента ПАР Сиріла Рамафосу, бо той не надав Путіну гарантій того, що диктатора не заарештують за ордером суду в Гаазі.

"Боягуз Рамафоса не може гарантувати, що Путіна не заарештують. А ми і є Путін. А Путін – це ми", – сказав південноафриканський політик.

Раніше Малема відзначився тим, що публічно закликав убивати білих. Він публічно виконав пісню "Убий бура" (бури – біле населення ПАР, що є нащадками нідерландських, бельгійських та німецьких колоністів)

Політик склав у своїй пальці в пістолет. Уродженець ПАР Ілон Маск назвав це "відкритим закликом до геноциду білих".

У 2019 році Малема пообіцяв своїм прихильникам, що білі стануть їхньою прислугою.

У BILD зазначають, що ненависть до білих не заважає політику-расисту підтримувати добрі стосунки із РФ. У ПАР Малема регулярно зустрічається із послом РФ Іллею Рогачовим.

Нагадаємо, що ПАР офіційно виписала ордер на арешт Путіна. Хоча влада країни зробила це лише після того, як переконалася, що диктатор не приїде на саміт БРІКС.

Ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за звинуваченням у незаконній депортації до Росії українських дітей із окупованих територій.

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