Путін чекає на перемогу Байдена на виборах, а Трамп радіє і називає це “компліментом”: що за цим стоїть

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який прагне знову обійняти цю посаду на виборах у листопаді, назвав компліментом заяву Володимира Путіна про те, що для Росії краще, щоб Джо Байден залишався у Білому домі.

Про це пише Newsweek.

Виступаючи перед своїми прихильниками на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна, 14 лютого ввечері, Трамп сказав, що він зробить “дивовижні” речі, якщо переможе на виборах, в тому числі “дуже швидко” покладе край війні між Росією та Україною.

“Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент, — продовжив Трамп. — Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: “О, Боже, це дуже погано”. Ні, ні, це добре”.

Путін вважає Байдена більш досвідченим

Раніше того ж дня Путін заявив журналістам, що, обираючи між Байденом і Трампом, він волів би, щоб чинний президент переміг у листопаді, додавши, що Байден “більш досвідчений”.

Кремлівського диктатора також запитали про припущення, що Байден занадто старий, щоб служити ще один термін. У відповідь Путін сказав: “Я не лікар, і не вважаю за потрібне це коментувати”.

Трамп не бачить нічого дивного

У середу Трамп заявив своїм прихильникам, що немає нічого дивного в тому, що Путін хотів би бачити Байдена в Білому домі, адже він поклав край “Північному потоку-2” — російському газопроводу, який мав подвоїти експорт російського природного газу до Німеччини — під час свого першого терміну перебування на посаді президента.

У грудні 2019 року Трамп наклав санкції на російську державну газову компанію, яка стоїть за будівництвом трубопроводу, але адміністрація Байдена скасувала ці санкції у травні 2021 року.

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“Я зупинив це, це була мертва угода”, — сказав Трамп зі сцени в Південній Кароліні.

“[Байден] вступив на посаду, і він одразу ж схвалив її, — продовжив він. — Я сказав: “Я не можу в це повірити”.

У той час, коли санкції були скасовані, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в інтересах США дозволити укласти угоду щодо “Північного потоку-2”.

“Сьогоднішні дії демонструють прихильність адміністрації до енергетичної безпеки в Європі, що відповідає обіцянці президента відновити відносини з нашими союзниками і партнерами в Європі”, — сказав Блінкен у тодішньому пресрелізі.

Експерти в минулому говорили, що Путін сподівається на перемогу Трампа на другому президентському терміні, щоб він міг стати посередником у мирному врегулюванні в Україні, яке було б більш вигідним для Росії. Колишній президент заявляв, що може покласти край майже дворічній війні за 24 години, а нещодавно він зіткнувся з критикою за припущення, що “заохочуватиме” Москву напасти на будь-яку країну військового альянсу НАТО, яка не виконує цілі альянсу щодо витрат на оборону.

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