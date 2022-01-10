"Путін чекає на похвалу як миротворця": російські ЗМІ знизили рівень ворожого висвітлення України перед переговорами у США

"Путін чекає на похвалу як миротворця": російські ЗМІ знизили рівень ворожого висвітлення України перед переговорами у США

Від середини листопада кількість негативних повідомлень про Україну знизилася майже вдвічі.

Вороже висвітлення України в російських державних ЗМІ знизилося з початку грудня після різкого зростання у попередні місяці.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження чеської компанії Semantic Visions.

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Фахівці компанії проаналізували майже 19 мільйонів сторінок із російським доменним ім'ям .ru і дійшли висновку, що від середини листопада кількість негативних повідомлень про Україну знизилася майже вдвічі. Натомість показники позитивних повідомлень зберігаються на рівні попередніх місяців.

У компанії зазначають, що минулої весни ситуація була майже ідентична. Тоді кількість негативних повідомлень про Україну досягла піку, а потім поступово знизилася. Це сталося тому, що наприкінці квітня уряд Росії оголосив про припинення чергового великого нарощування сил на кордоні із сусідом.

При цьому у повідомленні йдеться про те, що 2014 року перед ескалацією Криму такого зниження не було.

"Як майстер стратегії "ескалації заради деескалації" Путін з нетерпінням чекає на похвалу як миротворця. Наші дані показують, що він знову грає із Заходом у небезпечну гру в кішки-мишки", — заявив головний виконавчий директор Semantic Visions Френк Врабель.

Цього разу зниження негативного висвітлення України відбувається на тлі підготовки до переговорів з питань безпеки між Росією та США, які призначено на 10-13 січня.

Росія збирається досягти відмови НАТО від розширення на схід та приєднання України до альянсу, а також розміщення військових баз на території країн, що раніше входили до СРСР. У російському МЗС заявляють, що не підуть на жодні поступки США з цих питань.

У Білому домі, своєю чергою, наголошують, що переговори можливі лише в умовах повної деескалації ситуації на кордоні з Україною та координації дій із європейськими союзниками. В альянсі кажуть, що в разі провалу переговорів НАТО готуватиметься до агресії Росії у бік України.

Нагадаємо, у Женеві стартують переговори Москви та Вашингтона. Ще до їхнього початку Росія вдалася до ультиматумів. Голова кремлівської делегації заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив: ця зустріч може стати останньою розмовою із США, якщо аргументів Москви не почують.

Початок перемовин в Женеві - як налаштовані наші партнери та чого чекати Україні

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