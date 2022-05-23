"Путін – чорт": у Дагестані на останньому дзвінку випускниця виступила проти війни в Україні

Пізніше школярку та її матір змусили записати вибачення за антивоєнні гасла.

У Дагестані 11-класниця Зухра Альбекова на шкільній лінійці під час церемонії "останнього дзвінка" вийшла до мікрофону та вигукнула "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!".

Відеозапис її мови з'явився у Мережі.

Інцидент стався у школі №11 міста Ізбербаш. Школярка вийшла до мікрофону, ймовірно, щоб отримати атестат. Вона викрикнула: "Немає війні! Свободу Україні! Путін чорт!".

Деякі присутні почали їй аплодувати.

Джерело Кавказ.Реалії: дівчинку та її матір змусили публічно вибачитись місцеві чиновники. А глава Дагестану Сергій Меліков особисто дзвонив меру «з вимогою розібратися в тому, що трапилося». Главі Дагестану нічим зайнятися як бігати за школярками? Зовсім збожеволіли https://t.co/koaGcT6mdB — Соболь Любов (@SobolLubov) May 22, 2022

Пізніше пропагандистські Телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію, що на школярку виписали протокол про "дискредитацію армії РФ". На матір школярки склали адміністративний протокол про невиконання батьківських обов'язків.

У дагестанських пабликах вже з'явилося відео з вибаченнями школярки та її матері.

Як пише "Кавказ.Реалії", і матір, і дівчинку змусили публічно вибачитись місцеві чиновники. Глава Дагестану Сергій Меліков особисто дзвонив меру Ізбербаша "з вимогою розібратися в тому, що трапилося". В адміністрації міста відмовилися від коментарів.

На відео з вибаченнями випускниця заявила, що жалкує про свій вчинок та "просто хотіла привернути до себе увагу".

Її мати додала, що шкодує про "емоційний необдуманий" вчинок дочки. Жінка запевнила, що повністю підтримує Путіна, а також виступає за "проведення спецоперації на території України".

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