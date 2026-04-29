Хто для Трампа є авторитетом

Король Чарльз III під час візиту до США виступив у Конгресі, де закликав підтримувати Україну. Ми розповідали, що через це росіяни почали принижувати монарха та обзивати його. Політичний експерт Андрій Городницький вирішив проаналізувати, кого Трамп поважає більше: короля Чарльза чи Володимира Путіна.

Кого Трамп поважає більше: Путіна чи короля Чарльза

Король Великої Британії Чарльз III нині у своєму першому офіційному державному візиті до США. Він уже встиг закріпити стосунки з Дональдом Трампом, обмінятися подарунками та виступити у Конгресі США.

Очевидно, що Дональд Трамп поважає британського монарха і навіть намагається дотягнутися до нього. На сторінці Білого дому навіть публікували фото Трампа і короля Чарльза з підписом: «двоє королів».

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький припускає, що насправді є питання в тому, кого Трамп поважає більше: російського диктатора Володимира Путіна чи монарха Великої Британії Чарльза. Особливо враховуючи той факт, що з Путіним Трамп спілкується значно частіше.

Експерт зазначив, що світові політики неодноразово закликали США більше допомагати Україні, однак у монарха це вийшло набагато краще, коли він зірвав овації Конгресу після своєї заяви про необхідність підтримки України.

«Трамп дуже стереотипно мислить про величезну кількість світових подій. Зокрема, про Букінгемський палац. Було видно, що він ставиться до короля зовсім по-іншому. Для нього це щось надзвичайне. У цьому випадку, можливо, це буде трішки більш переконливим, ніж інші слова інших персоналій», — каже Городницький.

З іншого боку, набагато частіше Дональд Трамп спілкується з Путіним. Тож постає питання, комунікація із ким для президента США важливіша.

Ми повідомляли, що король Чарльз кинув своєрідний виклик Дональду Трампу, коли озвучив фразу про необхідність підтримки України.

Нагадаємо, вчора британський монарх зробив Дональдові Трампу незвичайний подарунок із підтекстом. Чарльз подарував йому величезний латунний дзвін з його іменем.

Дзвін, на якому вигравійоване ім’я Трампа, насправді походить з британського підводного човна часів Другої світової війни під назвою «HMS Trump». Монарх красиво припідніс подарунок та повідомив Трампу, що це дзвін з корабля, який став британо-американською відповіддю на зростання нацизму в Європі.

Крім цього, читці по губах визначили, що на початку державного візиту Дональд Трамп попередив короля Чарльза, що «Путін хоче війни». Монарх відповів, що вони обговорять це пізніше.

