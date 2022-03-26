"Путін цинічно бреше": Байден розповів, чому очільник Кремля хоче скинути Зеленського з поста президента

Путін хоче скинути з поста президента України Володимира Зеленського, щоб придушити в країні демократичність.

Президент США Джо Байден під час виступу у Польщі заявив, що президент Росії Володимир Путін цинічно бреше усьому світу, коли говорить про "денацифікацію" України.

Про це очільник Білого дому розповів у Польщі 26 березня.

"Сьогодні Росію придушила в себе демократію. І вони намагаються це зробити в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, про висловлення своїх етнічних груп. Путін сказав, що він денацифікувати Україну. Це цинічна брехня. Він все знає", - зауважив Байден.

Очільник США також додав, що Путін хоче скинути з поста президента України Володимира Зеленського, щоб придушити в країні демократичність.

"Він (Путін - ред.) також хоче скинути Зеленського з поста президента, який був демократично обраний, який є євреєм. Дідусь якого боровся з нацистською Німеччиною, а Путін вважає, що його (Зеленського - ред.) необхідно скинути", - сказав Байден.

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