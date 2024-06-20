Путін цинічно висловився про війну в Україні та заявив про співпрацю з КНДР

Він знову відхрестився від того, що в так званій “спецоперації” окремі країни беруть участь на боці РФ.

Країна-терористка Росія розраховує, що її співпраця з КНДР буде “стримуючим фактором”.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, пишу росЗМІ.

“РФ розраховує, що її співпраця з КНДР буде фактором стримування. РФ уклала договір з КНДР на зміну як і раніше, у ньому немає жодної новизни, хоча в сучасних умовах він виглядає гостро”, - сказав Путін.

Він також знову відхрестився від того, що в так званій “спецоперації” окремі країни беруть участь на боці РФ. Це стосується як постачання зброї, компонентів, дронів, так і живої сили.

“Росія нікого не просить про допомогу у проведенні спецоперації. РФ не виключає постачання зброї КНДР”, - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його "мирні ініціативи" щодо України.

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