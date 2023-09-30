Путін далі використовує "вагнерівців", британська розвідка назвала один нюанс

Кремль навіть після невдалого бунту ПВК "Вагнера" продовжує використовувати бойовиків. Втім, тепер "вагнерівцям" не довіряють як колись, а також більше пильнують.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 29 вересня Кремль показав відео зустрічі президент-диктатора Володимира Путіна з екскерівником штабу "Вагнера" Андрієм Трошевим. Йому доручили проводити мобілізацію так званих "добровольчих бойових загонів".

За даними британської розвідки, Трошев під час бунту вже загиблого ватажка "вагнера" Євгена Пригожина перейшов на бік Москви та заохочував бойовиків підписувати контракти з Міноборони. Багато ветеранів "Вагнера" вважають його зрадником.

На зустрічі з Путіним також був присутній заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, який їзди в турне африканськими країнами. Аналітики вважають, що кремлівська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що РФ продовжує використовувати приватні військові компанії і планує майбутнє "Вагнера".

"Він (Кремль - Ред.) готовий спиратися на досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою лояльність державі та постійну участь у Глобальному Півдні, але, ймовірно, під більшим наглядом з боку Кремля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британські розвідники повідомляли, що "вагнерівці" повертаються до України воювати. Досвід бойовиків буде найбільш затребуваний біля Бахмута Донецької області.

Читайте також: