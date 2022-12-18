Путін дав несподівану оцінку змінам, які відбуваються у світі

У неділю, 18 грудня, Володимир Путін записав відеозвернення до учасників першого з'їзду Російського руху дітей та молоді, в якому заговорив про зміни, що відбуваються в Росії і в усьому світі.

Про це повідомляють російські пропагандисти, публікуючи відео цієї промови лідера держави-агресорки.

За словами Путіна, він вірить, що усі зміни — на краще. Також він заявив, що кремлівська влада начебто намагається “зробити світ справедливішим”.

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“Вірю, що це зміни на краще. І сподіваюся, що своїми справами, вчинками, своєю рішучістю та при цьому відкритістю наших намірів, планів, принципів ми зможемо зробити світ справедливішим — таким, де всі народи по-справжньому рівні, де кожен має право на повагу, на те, щоб слідувати своїм традиціям, говорити своєю рідною мовою, шанувати своїх предків, і де всі мають можливість для максимальної самореалізації незалежно від того, в яких умовах людина виросла, з якої сім'ї вона походить”, — цитують президента Росії пропагандисти.

Нагадаємо, Кремль розіслав доручення підконтрольним ЗМІ "відбілювати" диктатора Володимира Путіна участю у "безглуздих заходах", таких як відкриття індичої ферми чи відремонтованої магістралі.

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