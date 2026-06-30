Путін визнав провал саміту на Алясці / © Getty Images

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Президент РФ Путін фактично визнав, що російсько-американський саміт на Алясці, який відбувся у серпні 2025 року, не призвів до жодних практичних чи відчутних дипломатичних домовленостей. Таку заяву Путін зробив 28 червня під час інтерв’ю, яке, ймовірно, було зрежисованим.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін визнав відсутність домовленостей після саміту на Алясці

Під час розмови російський диктатор підтвердив, що за підсумками саміту в Анкориджі не було підписано жодних офіційних документів. Попри це, він стверджує, нібито Росія під час зустрічі погодилася з американськими пропозиціями стосовно припинення війни в Україні.

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За словами Путіна, Москва виявляє готовність продовжувати переговори зі Сполученими Штатами, спираючись на базу, закладену на Алясці.

Цікаво, що у текстовому розшифруванні інтерв’ю, яку оприлюднила пресслужба Кремля, згадки про саміт на Алясці були повністю вирізані. Проте журналіст Зарубін виклав відеозапис повної версії розмови, де ці деталі збереглися.

Публічне визнання Путіним відсутності домовленостей пролунало після заяви державного секретаря США Марко Рубіо від 25 червня. Тоді очільник Держдепу зазначив, що на саміті сторони обговорювали лише «пропозицію», а будь-яких офіційних угод чи підписаних письмових документів не було.

Чому Путін різко змінив риторику щодо США

Аналітики припускають, що Путін пішов на визнання цього факту, аби уникнути прямої конфронтації з адміністрацією Дональда Трампа. Це сталося майже відразу після заяви Марко Рубіо.

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Водночас заклики Кремля повернутися до пропозицій річної давнини свідчать про спробу підштовхнути США до відновлення діалогу на вигідних для себе умовах — так, ніби ситуація на полі бою в Україні залишилася незмінною з серпня 2025 року.

Однак реальне становище на фронті за цей час суттєво трансформувалося, адже Сили оборони почали активно відвойовувати території, просування росіян значно сповільнилося, а українські удари великої та середньої дальності змушують російську армію переходити до оборони, а не нападу.

До яких переговорів хоче повернутися Путін

Нагадаємо, Росія демонструє ознаки військового та дипломатичного виснаження у війні проти України через успішні удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі та логістиці.

Як пише Independent, на тлі внутрішньої кризи, падіння підтримки війни та щомісячних втрат близько 35 000 осіб, Володимир Путін заявив про готовність повернутися до переговорів на основі стамбульських вимог.

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Вони передбачають територіальні поступки, запровадження російської як другої мови та неможливість України вступити до НАТО.

Водночас у Кремлі зростає занепокоєння: російські посадовці відкрито скаржаться, що президент США Дональд Трамп переглядає неофіційні домовленості минулорічного саміту в Анкориджі щодо збереження за РФ контролю над окупованими землями.

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