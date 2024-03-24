"Путін — державний терорист": західні ЗМІ — про теракт у "Крокус Сіті Холлі"

Російський диктатор Володимир Путін використовує загиблих для своєї війни проти України та Заходу.

Головна редакторка найбільшого німецького щоденного таблоїда BILD Маріон Хорн назвав теракт у "Крокус Сіті Холлі" в Підмосков'ї "огидною грою" очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це головред BILD написала 24 березня.

Хоча ІДІЛ (Ісламська Держава, до 29 червня 2014 року Ісламська держава Іраку та Леванту — невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму — ред.) взяло на себе відповідальність за теракт, державний терорист Путін намагається звалити провину за різанину на Україну.

"Путін був принижений терактом. Зрештою, як це може бути, щоб у його імперії з "силовиками" терористи з автоматами могли вбити понад 100 людей у концертному залі та безперешкодно втекти? Він спробує відвернути увагу від цієї ганьби. За допомогою ще більших репресій та чисток у себе вдома. І ще більшим військовим насильством в Україні. Той, хто хоче поговорити з Путіним про припинення вогню та "заморожування" (конфлікту), повинен розуміти, що з людиною, яка вчинила насильство, важко говорити про відмову від насильства", — йдеться у дописі Маріон Хорн

Вона назвала Путіна державним терористом, який навіть не соромиться брехати родичам жертв терору з метою своєї пропаганди, який робить зброю із жертв та страждань їхніх родичів, щоб застосувати ще більше насильства в Україні та у своїй власній країні.

"Вони бігли, рятуючи своє життя, їх розстрілювали, їх підривали. 133 людей було вбито. Серед жертв — двоє дітей. Батьки, брати, сестри та діти оплакують загиблих. Жах, горе, співчуття — такими мають бути почуття наступного дня після теракту у Красногорську", — написала редакторка.

Нагадаємо, 22 березня в РФ, в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. Відомо про 137 загиблих.

Згодом угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) заявило про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви, пояснивши це війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував манеру Путіна звинувачувати інших.

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