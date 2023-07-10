"Путін дискредитований": Піонтковський пояснив, хто може пришвидчити крах диктатора

Близьке оточення Путіна вже думає, як країна житиме без нього.

Близьке оточення президента РФ Володимира Путіна розуміє, що врятувати себе і своє майно можна, усунувши диктатора від влади.

Таку думку в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

"Путін дискредитований, російська політична система дискредитована, і виникла дуже сприятлива можливість для цієї групи переконати Путіна. Я навіть знаю людину, яка його переконуватиме, – це, звісно, Юрій Ковальчук", – сказав він.

Політолог вважає, що саме Ковальчук зрозумів, що "геніальний план світового панування через ядерний шантаж" Росії не вдасться і "зараз треба життя рятувати", владу і власність.

"Вони це розуміють, і без Путіна робити це набагато легше, і народу буде пояснити набагато легше", – наголосив Піонтковський.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські "еліти" вже почали усвідомлювати, що вони програли війну в Україні і чудово розуміють, що вторгнення до нашої країни було злочином світового рівня, а не просто помилкою.

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