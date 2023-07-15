"Путін до 10 років жив у Грузії, але мати через знущання чоловіка відвезла його до РФ" – польська журналістка

Коли нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну був один рік, його мати Віра поїхала на практику до Ташкента і там познайомилася із чоловіком, якого звали Георгій Осепашвілі. Згодом вони одружилися і переїхали до Грузії. І саме у грузинському селі Путін жив до 10 років.

Про це розповіла польська письменниця, журналістка Кристина Курчаб-Редліх в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

"Він їй розповів, що в нього великий будинок, що він багатий... Але вона була дуже задоволена, що він хотів із нею одружитися, попри те, що в неї була дитина. Вони поїхали до нього в село Метехі, за 30 км від Тбілісі. І виявилося, що він живе в якійсь халупі, підлога глиняна була", – розповіла Курчаб-Редліх.

Згодом Віра забрала до себе сина, який до трьох років жив із бабусею та дідусем.

За словами журналістки, спочатку Володимира прийняли добре, але коли його мати завагітніла від нового чоловіка, той почав ставитися до хлопчика дуже погано. Крім того, сім'я жила дуже бідно.

"І ця маленька людина раптом іде до школи, де всі знають, що вона позашлюбна дитина, що на Кавказі це жахлива річ... Одні з нього сміються, інші жаліють... До того ж він розуміє, що він дуже бідний, що в нього штани порвані, що він якийсь інакший", – розповіла вона.

Володимир Путін жив у Грузії майже до 10 років.

"Він жив там до 10 років. Тому що його мати не могла витримати знущання чоловіка зі своєї дитини. Він його дуже сильно бив. Хлопчик голодував. Вона повезла назад до Терьохіно до своїх батьків", – розповіла Курчаб-Редліх.

Проте згодом, коли Путін вже повернувся до дідуся та бабусі, вони вирішили віддати його своїм рідним у Ленінграді.

У Ленінграді (Санкт-Петербург - ред.) він став жити з родичами, у яких було прізвище Путіни, але там "усі знали, що Вова – не їхній син". Тоді Володимир Путін навіть не знав російської, говорив лише грузинською.

Нагадаємо, американсько-російський історик Юрій Фельштинський розповів, що президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків.

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