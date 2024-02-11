Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії "повернути їм Владивосток"

Після інтерв'ю Воломира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, де очільник Кремля назвав "історичні причини" нападу на Україну, американсько-китайський актор Роберт Ву заявив, що за такою логікою Росія повинна віддати Пекіну окупований 100 років тому Владивосток.

Про це він написав на сторінці у X, коментуючи допис колишнього співробітника інформаційного агентства "Сіньхуа", а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization (CCG) Зічен Вана.

У своєму повідомленні Ван назвав "історичні лекції" Путіна "неконструктивними".

"Інтерв'ю (Путіна - ред.) ще раз підтверджує мою упередженість: одержимість історією зазвичай не є конструктивною. Чому ми повинні посилатися на 8 чи 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в сьогоденні із законами, а не у 8 столітті", - зазначив він.

На цей допис відреагував американсько-китайський актор Роберт Ву, який написав: "Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, вкрадену 100 з чимось років тому".

Нагадаємо, американські аналітики ISW оцінили інтерв'ю Путіна провокатору Такеру Карлсону та назвали його мету.

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