"Путін, допоможи!": у Росії справжній комунальний апокаліпсис – огляд новин

У Росії настав справжній комунальний апокаліпсис. Те, що спочатку виглядало як поодинокі аварії, переросло у справжній колапс. Уже щонайменше у 19 регіонах РФ у розпал зими люди сидять без опалення, а подекуди – без світла і води. У квартирах масово вибухають батареї і рвуться труби. Ті, хто обіцяв заморозити Європу та Україну, тепер благають Путіна про допомогу.

Про те, як росіяни дожилися до такої "величі", і як проблеми в Росії грають на руку Україні – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

Комунальний апокаліпсис під Москвою

Наразі у Росії найлютіші морози. Як не дивно, найгірша комунальна ситуація у Підмосков’ї. Там одразу у кількох містах – супутниках Москви – люди буквально рятуються від холоду на вулиці. У їхніх власних квартирах неможливо зігрітися, тож доводиться гуртом палити вогнища у дворі.

І йдеться не про якусь там глибинку, а про місто Електросталь – воно всього за 50 кілометрів від Кремля. Та сама ситуація і підмосковному Подольску, ба навіть гірша. Там від початку опалювального сезону були постійні перебої з теплом. Температура в оселях подекуди не перевищували 10-11 градусів, а інтер'єр квартир доповнювала ожеледиця. Так лише у Подольску 170 квартир лишилось без опалення через аварію на котельні. Коли ж місцеві записали звернення до Путіна, росіяни взялися за справу радикально – навіть націоналізували приватний патронний завод, якому належала котельня – вона нібито і не впоралась з подачею опалення. В результаті – підприємство захопили, тепло дали, але ненадовго. У мешканців міста почали вибухати труби з окропом.

Коли ж вирішити ситуацію тихо не вдалося, місцева влада спробувала заткнути замерзлих містян. У коментарях під дописами держустанов у соцмережах, де ті й повідомили про негаразди у місті і подекуди слізно просили про допомогу, бо діти мерзнуть, ці коментарі почали чистити.

Тепер у місті оголосили режим надзвичайної ситуації. Схожа ситуація по всьому Підмосков'ї. Місцеві ЗМІ повідомляють про відсутність або перебої з опаленням у Воскресенську, Солнечногорську та в десятках сіл поруч зі столицею. Повідомили, що у Корольовє зламалася котельня. Більше ніж 100 житлових будівель залишились без опалення. На тлі такого колапсу туди приїхали вислужитись на дорожезних автівках десятки місцевих депутатів, каже очевидець. До ранку котельню полагодили, ну принаймні так кажуть.

У багатоповерхівці міста Лобнє (супутник Москви) 8 січня прорвала труба. Її жителька зафільмувала, як окріп бурлить у підвалі будинку.

Треш твориться і в Хімках – це містечко взагалі можна вважати районом Москви. Через прорив труб у квартирах потекла вода, утворивши водоспади.

Проблем стає дедалі більше

Місцеві комунальники заявили, що проблему владнали швидко. Але як на довго? Ви вже самі бачите – подібних інцидентів на Росії все більше. Комунальні комунікації тріщать по швах і це все – просто під носом у столичних чинуш у найбагатшому регіоні країни. І, найімовірніше, це тільки початок. Зараз у Москві вирує просто таки пекельна хурделиця – самі росіяни її уже назвали "чорною".

А у російській глибинці ситуація не краща, а може й гірша. Частина Омська 11 січня залишилась без електрики. А це їх ще не бомбили.

Росіяни отримали по заслугах

А ви пам'ятаєте, як сміялися росіяни, коли на київській Борщагівці прорвала труба з холодною водою? Буцімто, поки в українській столиці рвуться труби, – вони будують метро у Москві. Так от зараз ми бачимо, на що насправді здатні рашисти. Ось як уже у самій Москві через аварію трубопроводу тріщинами покрилася дорога. В окропі негода викупала Новосибірськ.

"Частина Новосибірська залишилася без тепла та світла через комунальну аварію. Вночі в Ленінському районі міста прорвало трубу теплотрасою. Без гарячої води та опалення залишилося понад 237 будинків, закрилися ТЦ та школи, на місці аварії затопило вулиці. На цьому тлі на лівобережжі почалися масштабні пробки. А лікарні тимчасово зупинили планову госпіталізацію та надання хірургічної допомоги. Через підтоплення колій було паралізовано роботу трамваїв"

Пояснити цей феномен інакше, ніж як божою карою за тероризм в Україні доволі важко, але я таки спробую. Всі ми напевно чули, що рашисти рекордно збільшили свої видатки на армію. На російську оборонку у 2024 році виділять 6% ВВП країни або 30% усього бюджету – близько 11 трильйонів рублів. Це вдвічі більше ніж у 2023 і втричі – ніж у 2021.

Звідки "стирчать вуха" усіх проблем?

Але не все так просто, бо загальні доходи бюджету РФ скоротилися. Це відбулося здебільшого через низькі ціни на нафту та втрату європейського газового ринку. Тож перекидати рублі на оборонку довелося – з видатків на інфраструктурні проєкти та заплановані ремонти. Те, що ми бачимо зараз в Росії – наслідки багаторічної недбалості, корупції та масового розпилу бюджету впродовж “золотих” для бюджету РФ років. Нескладно уявити, що там буде за рік чи два.

Проблеми в Росії – перевага для України!

Це безперечно гарна новина для українців. Внутрішні проблеми в РФ точно не грають на руку Кремлю, особливо напередодні президентських виборів. А через брак фінансування проблеми будуть накопичуватись як сніговий ком – від зими до зими. І це я ще не згадував про дефіцит яєць та курки на полицях їхніх магазинів. Що ж, поки ж бажаємо росіянам того самого, що їхній лідер обіцяв Україні та Європі.

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