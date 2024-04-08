"Путін, допоможи": в Орську незадоволені росіяни вийшли на мітинг через масштабні повені (відео)

У місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове стався новий прорив дамби. Тим часом місцеві жителі вийшли на мітинг через бездіяльність влади у зв'язку із повенями.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

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За інформацією Meduza, мешканців селища негайно евакуйовують. Раніше із селища розпочали превентивну евакуацію місцевих жителів.

Поки влада ніяк не реагує на новий прорив, незадоволені росіяни вийшли на мітинг та скаржаться на бездіяльність влади. Зі присутніми намагається спілкуватися мер міста. Жителі Орська скандують "Позор" та "Путін, допоможи".

На відео, які поширюють російські тг-канали, видно, що на протест зібралася чимала кількість мітингувальників. Вони скаржаться на розмір виплат та дії влади, а також на те, що дамба, на яку було витрачено великі гроші з бюджету, не змогла зупинити паводок.

Також росіяни скаржаться, що влада їх кинула напризволяще. Вони розчаровано викрикують: "Коли лихо в іншій країні, Путін відправляє туди все. А Оренбурзька область? Ми ніхто?".

Поліція намагається їх розігнати. Силовики викрикують в мегафони, що громадяни зібралися незаконно.

Нагадаємо, 5 квітня в Орську стався прорив дамби, через що місто та навколишні села затопило. Людей евакуюють, а рівень води піднімається.

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