Путін припустився "катастрофічних помилок" під час спроби захопити Україну — начальник штабу оборони Британії

За словами британського командира, найближчі тижні будуть важкими для України, проте "багато в чому Путін уже програв".

Начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін наробив катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.

Про це пише BBC.

Так, за словами Радакіна, командування російських військових бреше Путіну щодо потужності російської армії, яка насправді виявилася нездатною виконати головне завдання президента РФ – окупувати Україну.

Начальник штабу оборони Британії зазначив, що Сполучене Королівство "неймовірно обережно" сприйняло заяви Росії про вихід з Києва. Водночас є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на Донбасі та півдні України.

"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають", — сказав Радакін.

Він переконаний, що найближчі тижні будуть важкими для України, проте "багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".

Нагадаємо, колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, вважає, що війна в Україні може закінчитися вбивством Володимира Путіна або його відстороненням від влади.

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