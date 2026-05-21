Путін допустив застосування ядерної зброї із Білорусі
Господар Кремля цинічно назвав використання ядерної зброї «крайнім і винятковим заходом».
Під час спільних білорусько-російських військових навчань із управління тактичного і ядерного озброєння президент РФ Володимир Путін допустив можливість застосування ядерної зброї з території Білорусі.
Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.
За словами Путіна, на цьому тренуванні повинні бути відпрацьовані «дії посадових осіб з управління і взаємодії під час застосування ядерної зброї, зокрема розміщеного на території Республіки Білорусь».
При цьому російський президент зазначив, що, «враховуючи ріст напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків», ядерна тріада Росії «повинна служити надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії і Білорусі.
Він також цинічно назвав використання ядерної зброї «крайнім і винятковим заходом».
«Використання ядерної зброї — це крайній і винятковий захід забезпечення національної безпеки нашої держави», — сказав Путін.
Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило про доправлення ядерних боєголовок до Білорусі у межах військових навчань.
Раніше Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тисяч військових, авіації та флотів.