ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

Путін допустив застосування ядерної зброї із Білорусі

Господар Кремля цинічно назвав використання ядерної зброї «крайнім і винятковим заходом».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Під час спільних білорусько-російських військових навчань із управління тактичного і ядерного озброєння президент РФ Володимир Путін допустив можливість застосування ядерної зброї з території Білорусі.

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

За словами Путіна, на цьому тренуванні повинні бути відпрацьовані «дії посадових осіб з управління і взаємодії під час застосування ядерної зброї, зокрема розміщеного на території Республіки Білорусь».

При цьому російський президент зазначив, що, «враховуючи ріст напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків», ядерна тріада Росії «повинна служити надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії і Білорусі.

Він також цинічно назвав використання ядерної зброї «крайнім і винятковим заходом».

«Використання ядерної зброї — це крайній і винятковий захід забезпечення національної безпеки нашої держави», — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило про доправлення ядерних боєголовок до Білорусі у межах військових навчань.

Раніше Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тисяч військових, авіації та флотів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie