Путін допустив застосування ядерної зброї із Білорусі

Володимир Путін

Під час спільних білорусько-російських військових навчань із управління тактичного і ядерного озброєння президент РФ Володимир Путін допустив можливість застосування ядерної зброї з території Білорусі.

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

За словами Путіна, на цьому тренуванні повинні бути відпрацьовані «дії посадових осіб з управління і взаємодії під час застосування ядерної зброї, зокрема розміщеного на території Республіки Білорусь».

При цьому російський президент зазначив, що, «враховуючи ріст напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків», ядерна тріада Росії «повинна служити надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії і Білорусі.

Він також цинічно назвав використання ядерної зброї «крайнім і винятковим заходом».

«Використання ядерної зброї — це крайній і винятковий захід забезпечення національної безпеки нашої держави», — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило про доправлення ядерних боєголовок до Білорусі у межах військових навчань.

Раніше Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тисяч військових, авіації та флотів.

