Путін доручив видати туристичні сертифікати сім'ям учасників воєнних дій в Україні

У Росії будуть стимулювати фінансування внутрішнього туризму.

Очільник Кремля Володимир Путін доручив організувати видачу сертифікатів на турпоїздки сім'ям окупантів, які стали учасниками війни в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також у РФ будуть стимулювати фінансування внутрішніх туристичних маршрутів.

Кабінету міністрів необхідно подати пропозиції "з доопрацювання правил надання з федерального бюджету субсидій на стимулювання доступних внутрішніх туристичних поїздок через відшкодування частини вартості оплаченої туристської послуги".

Нагадаємо, уже від середини жовтня російські регіональні сайти публікують некрологи про загиблих мобілізованих росіян.

Про загибель першого мобілізованого російські пропагандисти повідомили 28 жовтня. 33-річний Сергій Горбунов лише три дні пробув в Україні. Після відправки загарбник загинув 24 жовтня. Він був ідейним та прагнув вбивати українців нібито "заради своєї дружини, матері, батька та дитини".

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