Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам з "Кинджалами"

Відбуватиметься це на постійній основі.

Російська Федерація патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Робитимуть це літаки із ракетами "Кинджал".

Про це заявив президент-диктатор РФ Володимир Путін, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", - сказав він.

За словами диктатора, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.

Як повідомлялося, в Росії відреагували на передавання Україні ракет ATACMS. Так, посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що такі дії США нібито матимуть глобальні наслідки.

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