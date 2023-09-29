Путін доручив сформувати загони "добровольців" для війни в Україні: хто за це відповідатиме

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів зустріч із заступником глави міноборони та екскомандувачем "Вагнера". Президент РФ доручив створити "добровольчі підрозділи", які відправлятимуть на війну до України.

Про це повідомляє офіційна пресслужба Кремля.

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Зранку 29 вересня російський глава держави зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та ексглавою штабу ЧВК "Вагнер" із позивним "Сивою" Андрієм Трошевим.

Передовсім йшлося про формування "добровольчих підрозділів", яких відправлять воювати, а точніше – гинути в Україні. Для цього потрібно завербувати нових найманців. Такий досвід у колишнього начальника штабу ЧВК "Вагнер" Трошева є, адже він тривалий час перебував на фронті.

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання. Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином", – йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про те, що у керівництві ПВК "Вагнер", ймовірно, стався розкол. Це може свідчити, що зусилля Кремля та Міноборони РФ розформувати терористичну компанію частково приносять успіх.

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