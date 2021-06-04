Путін доручив створити умови для платної вакцинації іноземців в Росії

За його словами, попит на російські вакцини "досить високий".

Володимир Путін заявив, що бізнесмени з різних країн світу відвідують Росію, щоб зробити щеплення від коронавірусу, адже попит на розроблений препарат "досить високий".

Про це президент РФ під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, пише РБК.Росія.

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За словами глави Кремля, потужностей з виробництва російських вакцин від COVID-19 в країні достатньо не тільки для того, щоб забезпечити препаратами громадян РФ, а й охочих з інших країн світу.

"Прошу уряд до кінця місяця проаналізувати всі аспекти цього питання, щоб з урахуванням вимог з безпеки і санітарного контролю організувати для іноземних громадян умови для платного вакцинації в нашій країні", - сказав Путін.

Як повідомлялося, Франція заявила, що не пускатиме до себе туристів, які вакциновані російським препаратом від коронавірусу SputnikV. Свої кроки країна буде координувати з усіма членами Євросоюзу. У Брюсселі поки що вирішили дозволити в’їзд з третіх країн людям, які отримали щеплення препаратами, схваленими у ЄС або ВООЗ. Слід зауважити, що Греція - наразі єдина країна Європейського Союзу, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

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