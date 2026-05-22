Путін дотис Лукашенка і це ще не кінець: РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі – ISW

Лукашенко і Путін / © Associated Press

Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання 21 травня, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 травня головували на другому етапі спільних російсько-білоруських навчань з ядерних сил.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення та переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи «Іскандер-М».

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання включали запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Ярс» з державного випробувального космодрому Плесецьк, гіперзвукової ракети «Циркон» з Баренцевого моря, МБР «Синьова» з підводного атомного стратегічного підводного човна, крилатих ракет з літака Ту-95МС, гіперзвукової ракети «Кинжал» з літака МіГ-31І та ракети «Іскандер-М» з полігону Капустін Яр.

Путін заявив, що Росія та Білорусь планують провести дворічні навчання «Щит Союзу» у 2027 році. Наступні навчання «Щит Союзу» можуть вперше включати ядерний компонент.

«Навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють, якою мірою Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль. У Конституції Білорусі раніше зазначалося, що Білорусь є неядерною державою, але РБ внесла зміни до своєї Конституції 2022 року, відмовившись від нейтралітету та неядерного статусу країни, ймовірно, під тиском Кремля та впливом на прийняття рішень Білоруссю. Навчання відображають погіршення суверенітету Білорусі», — вважають екперти.

Чи можливий повноцінний наступ із Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Україна екстрено укріплює кордон через загрозу з Білорусі. Прикордонники та військові посилюють інженерне облаштування і створюють мінно-вибухові загородження по всій протяжності північного кордону.

Президент Володимир Зеленський поїхав на північні рубежі, зокрема до міста Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту в разі нового російського наступу з Білорусі.

Зеленський попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини.

Сам Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь може вступити у війну проти України.

