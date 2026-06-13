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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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117
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Путін довоювався: катастрофа з паливом дісталась Москви та Петербурга, впроваджують ліміти (відео)

Столиця та друге за величиною місто змушені обмежувати продаж бензину.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

У Москві та Санкт-Петербурзі на заправках запровадили обмеження на продаж палива. Бензин відпускають не більше 20 літрів в одні руки, дизель — до 40 літрів.

Про це написав керівника центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Такі обмеження стосуються АЗС «Татнефть», а також окремих станцій «Роснефть» та «Лукойл».

Паливна криза в Росії / © Фото з відкритих джерел

Паливна криза в Росії / © Фото з відкритих джерел

Аналогічна ситуація спостерігається в Ульяновську, Архангельську, Хабаровську, Ростові, Казані, Вологді, Воронежі, Курську, Волгограді та інших містах Росії.

Однак, влада Санкт-Петербурга «традиційно» стверджує, що дефіциту пального немає і запасів вистачає. Водночас на практиці багато заправок уже працюють з обмеженнями.

Паливна криза в Росії / © Фото з відкритих джерел

Росія, яка ще кілька років тому насміхалася над українськими чергами за пальним, тепер сама зіткнулася з подібними проблемами.

Паливна криза в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Росії почалися перебої з постачанням авіаційного палива. Обмеження на заправку літаків уже запровадили в низці аеропортів, зокрема в Махачкалі, Мінеральних Водах, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді. Заправка здійснюється лише в обсягах, необхідних для виконання конкретного рейсу. Причиною стали атаки на нафтопереробні заводи.

Також, в Криму місцеві жителі можуть придбати лише до 20 літрів бензину на людину, на заправках утворюються великі черги, а в деяких регіонах пальне взагалі відсутнє.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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