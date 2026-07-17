Володимир Путін / © Associated Press

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Найбільші російські енергетичні компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину після того, як українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, «Роснефть», «Газпромнефть» і «Лукойл» входять до числа компаній, які зв’язалися з індійськими партнерами, зокрема з приватними та державними нафтопереробними підприємствами. Російські компанії зверталися до них із проханням про додаткові обсяги бензину, але у них немає надлишкових обсягів для експорту.

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«Росія шукатиме джерела постачання дизельного пального, якщо українські атаки виведуть з ладу додаткові нафтопереробні потужності», — вважають аналітики.

Зазначимо, хвиля українських атак на російські паливні об’єкти знизила обсяги нафтопереробки в РФ до найнижчого рівня за понад 21 рік. Українські удари дронами могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії.

Від початку місяця російські НПЗ переробляли в середньому 3,91 млн барелів нафти на добу — це найнижчий показник із березня 2005 року. Обсяги впали більш ніж на 1,4 млн барелів на добу порівняно із середнім рівнем рік тому.

Падіння виробництва змусило Росію заборонити більшість експорту дизельного пального до кінця липня на додачу до раніше запроваджених обмежень на постачання бензину й авіапального.

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Нагадаємо, майже 50 російських регіонів запровадили ті чи інші обмеження на продаж пального, тоді як довгі черги біля АЗС поширилися по всій країні. У Криму офіційно діє режим надзвичайної ситуації, а бензин продають лише за електронними талонами. Тим часом Омський НПЗ, найбільший у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.

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