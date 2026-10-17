Путін довоювався: небо над Москвою стало небезпечним, масово скасовують авіарейси — далі буде гірше

Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

Реклама

В аеропортах Москви другий день поспіль фіксують максимальну за останній тиждень кількість скасованих авіарейсів. У п’ятницю, 16 жовтня, скасували 184 вильоти та прильоти, а до середини дня суботи, 17 жовтня, кількість скасувань перевищила 200. Регулярних обмеження роботи аеропортів пов’язують з атаками українських безпілотників.

Про це повідомляє російське опозиційне видання «Агентство» з посиланням на дані онлайн-табло аеропортів.

Реклама

Найбільше скасувань — у Шереметьєво та Внуково

Критична ситуація склалася в московських аеропортах Шереметьєво та Внуково. Станом на 13:00 суботи у Шереметьєво скасували 151 рейс проти 122 за п’ятницю. Ще 58 рейсів затримувалися.

Реклама

У Внуково до середини дня суботи скасували 45 рейсів, а 129 затримувалися. Для порівняння, напередодні в цьому аеропорту скасували 62 рейси, а затримки торкнулися 227 вильотів і прильотів.

Проблеми зачепили й інші аеропорти. Зокрема, у Домодєдово до 13:00 суботи скасували вісім рейсів, а 61 затримувався.

Перебої тривають понад тиждень

За даними «Агентства», масштабні порушення розкладу почалися 8 жовтня, коли через обмеження роботи аеропортів кількість затриманих і скасованих рейсів почала швидко зростати.

Відтоді московські аеропорти неодноразово припиняли приймання та відправлення літаків. Особливо значні перебої фіксували 10 жовтня, коли кількість затримок сягнула майже 700, а також 14 жовтня, коли в чотирьох аеропортах Москви скасували 175 рейсів.

Реклама

Загалом від 10 до 16 жовтня в московському авіавузлі зафіксували понад 4 тисячі затримок і понад 630 скасувань.

Операція проти російської авіації лише починається

Як зазначає «Агентство», перебої в роботі російських аеропортів пов’язані з атаками українських безпілотників і запровадженням тимчасових обмежень на польоти.

Водночас американське видання The Atlantic із посиланням на два джерела повідомило, що українська операція, спрямована на порушення роботи російських аеропортів, може бути масштабнішою, ніж нинішні атаки. За словами співрозмовників видання, ця операція лише починається.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Москву атакували безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів