Путін дозволив росіянам уникати кримінальної відповідальності, якщо вони погодяться воювати проти України

Росіяни можуть уникнути реального тюремного терміну, якщо поїдуть на війну проти України.

Російський диктатор Путін підписав наказ про звільнення від кримінальної відповідальності за умов укладання контракту зі Збройними силами Росії та відправкою на війну проти України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що росіяни можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо погодяться поїхати на війну проти України.

"Путін підписав закони, що дають змогу отримати звільнення від кримінальної відповідальності під час укладання контракту зі Збройними силами Росії в період війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков проговорився і вперше від моменту повномасштабного вторгнення заявив, що Росія веде війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін готується до війни з НАТО, у США знайшли докази.

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