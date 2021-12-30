Путін другий рік поспіль не привітав з Новим роком президентів України і Грузії

Путін другий рік поспіль не привітав з Новим роком президентів України і Грузії

Загалом Путін привітав 42 світових лідерів.

Президент Росії Володимир Путін розіслав світовим лідерам вітання з Різдвом та Новим роком. Утім, без вітання від глави Кремля залишилися президент України та лідерка Грузії.

Новорічні вітання Путіна керівникам різних країн світу з'явилися на офіційному сайті Кремля 30 грудня.

Також читайте Путін та Лукашенко зіграли в хокей у складі однієї команди: відео

Так, серед тих, кого привітав Володимир Путін з Новим роком та Різдвом, лідери 42 країн, зокрема: новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон. Також глава Кремля привітав колишніх лідерів: наприклад, Ангелу Меркель, Сільвіо Берлусконі та Біньяміна Нетаньяху.

У вітальному списку другий рік поспіль немає президента України Володимира Зеленського, а також відсутня лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Окремих поздоровлень від Путіна удостоїлися керівники міжнародних організацій: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Читайте також: