Путін Дугіна читав, а не нормальні книжки з історії: Юсов висловився про удари БПЛА по території країни-агресорки

Держава, яка нападає на іншу державу і її воєнно-політичне керівництво, її населення, має чудово розуміти, що прийнявши таке рішення, війну вони приносять не тільки на територію жертви агресії, але й на свою.

Так сказав в ефірі ISLND TV речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в контексті обговорювання ударів БПЛА по території країни-агресорки Росії.

"Територія держави-агресорки, держави, яка продовжує скоювати численні воєнні злочини щодня, вбивати наших дітей, жінок, старих, наших захисників. Населення цієї держави в більшості підтримує геноцид мого народу. Як я маю ставитись до цих ударів? Як до справедливості?.." - додав він.

Юсов навів приклад Третього Рейху, який, за його словами, мав би багато кого навчити.

"Але Путін Дугіна читав, а не якісь нормальні книги з історії. Там, видно, цього не написано. Це закономірність, і якщо відкинути емоції, кожен українець з радістю приймає будь-яку новину про "бавовну за порєбріком", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ГУР прокоментували можливі потужні удари РФ по Києву. Тоді речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зауважив, що Україна працює над посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Читайте також: