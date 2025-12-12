Путін двічі осоромився під час зустрічі: що пішло не так

Володимир Путін / © Associated Press

Під час привітання Туркменістану з ухваленням резолюції ООН про Постійний нейтралітет Володимир Путін знову опинився в центрі уваги через публічний мовний провал.

Про це пише «Верстка».

Диктатор не зміг правильно вимовити прізвище президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова та його батька Гурбангули Бердимухамедова.

Як Путін плутав прізвища Бердимухамедових

У промові Путін заявив, що хоче «від щирого серця привітати» Туркменістан, однак уже в першому реченні він зумів спотворити прізвище туркменського лідера. Замість «Бердимухамедова» пролунало дивне «Бердиму… муховедова».

Спроба номер два виявилася не кращою: Путін помилився не лише в прізвищі, а й у по батькові Гурбангули Бердимухамедова, вимовивши набір звуків, далеких від правильного формулювання.

Помилки пролунали під час офіційного виступу, який мав виглядати як дипломатичне привітання. Натомість звернення стало черговим приводом для насмішок та обговорень.

Нагадаємо, під час недавньої відеоконференції з командуванням російських окупаційних військ Володимир Путін заслухав низку бравурних і відірваних від реальності доповідей своїх воєначальників.

Російські генерали запевняли диктатора у «повному захопленні» Лимана на Харківщині та Сіверська на Донеччині, а також обіцяли розширення наступальних дій на Харківську та Сумську області.

Отримавши такі повідомлення, Путін заявив, що російські війська нібито «просуваються по всьому фронту» та створюють «смугу безпеки» у прикордонних районах України «у плановому порядку».