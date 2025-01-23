Путін екстрено перервав нараду заради телефонного дзвінка: з ким говорив господар Кремля

Перед початком засідання російський президент попередив присутніх, що змушений буде відійти на декілька хвилин.

В четвер, 23 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін терміново покинув засідання Агентства стратегічних ініціатив через важливу міжнародну телефонну розмову.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Ще перед початком засідання господар Кремля попередив, що змушений буде відійти на декілька хвилин, щоб провести міжнародну телефонну розмову.

“Я переговорю телефоном і повернуся на робоче місце”, – сказав Путін, перервавши доповідь голови АСІ Світлани Чупшевої.

Водночас він не уточнив, з ким саме розмовлятиме.

Пізніше стало відомо, що президент РФ поспілкувався телефоном зі своїм колегою з Гвінеї-Бісау – президентом Умару Сісоку Ембало.

Як повідомила пресслужба Кремля, лідери двох держав обговорили розширення партнерства в торговельно-економічній, інвестиційній і гуманітарній сферах, а також домовилися продовжити особисте спілкування.

Торік у грудні Путін заявляв, що Африка близька Росії “за духом”, і називав розширення співробітництва з країнами цього континенту “природним процесом”.

У травні 2024 року Путін вибачив Гвінеї-Бісау $26,7 млн боргу.

Президент африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало відомий тим, що в жовтні 2022 року відвідав Київ і передав Володимиру Зеленському пропозицію прямих переговорів із Володимиром Путіним.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі заявили про готовність до контактів із представниками Білого дому. Втім, Москва поки не отримувала від Вашингтона конкретних пропозицій щодо організації телефонної розмови.

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