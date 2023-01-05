Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін готовий до "діалогу" за умови визнання втрати Україною її територій: у Кремлі підсумували розмову з Ердоганом

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
4335
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін готовий до "діалогу" за умови визнання втрати Україною її територій: у Кремлі підсумували розмову з Ердоганом

Фото: Associated Press

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

Президент Росії Володимир Путін під час розмови телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом сказав, що РФ відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Про це заявили у пресслужбі Кремля за підсумками розмови Ердогана і Путіна.

Очільник Кремля також не оминув тему "деструктивної ролі Заходу", який "накачує Україну озброєннями". 

Путін нібито вкотре "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" - за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги".

За словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.

"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", - йдеться у кремлівські заяві.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня телефоном поговорив з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні, Сирію, а також турецько-російські відносини.

Раніше у Туреччині повідомляли, що президент має намір знову провести окремі переговори із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4335
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація