Путін готовий до "діалогу" за умови визнання втрати Україною її територій: у Кремлі підсумували розмову з Ердоганом

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

Президент Росії Володимир Путін під час розмови телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом сказав, що РФ відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Про це заявили у пресслужбі Кремля за підсумками розмови Ердогана і Путіна.

Очільник Кремля також не оминув тему "деструктивної ролі Заходу", який "накачує Україну озброєннями".

Путін нібито вкотре "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" - за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги".

За словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.

"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", - йдеться у кремлівські заяві.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня телефоном поговорив з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні, Сирію, а також турецько-російські відносини.

Раніше у Туреччині повідомляли, що президент має намір знову провести окремі переговори із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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