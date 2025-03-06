Путін готовий поговорити з Макроном, але той не телефонує йому

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє про плани зателефонувати Володимиру Путіну, але не робить цього.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

"Пан Макрон періодично заявляє так гордо, що він зателефонує Путіну, поговорить з ним. Він має такі можливості, ніхто, як кажуть, не забороняє", — скаржиться Лавров.

Водночас він порівняв Макрона з Гітлером і Наполеоном і вказав, чим для них обернулося прагнення воювати з Росією.

"На відміну від своїх попередників, які теж хотіли з Росією воювати, — Наполеона, Гітлера — пан Макрон не дуже витончено вчиняє", — сказав Лавров.

Нагадаємо, Макрон заявив, що мир не може бути укладений "будь-якою ціною" і під диктатом Росії. Тому Франція буде й надалі допомагати Україні, щоб забезпечити їй "сильну позицію під час переговорів з РФ".

Читайте також: