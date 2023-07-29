Путін готовий "шукати рішення" для припинення війни, але за однієї умови – президент Африканського союзу

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що готовий "знайти рішення" для припинення війни, але є один нюанс - йому потрібно переконати Україну сісти за стіл переговорів.

Про це сказав голова Африканського союзу та президент Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі, пише CNN.

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Ассумані погодився і сказав, що т епер Союзу потрібно переконати Україну вести переговори з Росією. Він заявив , що Африканський союз буде посередником у переговорах України та РФ.

Африканський дипломат наголосив, що потрібно чимшвидше закінчувати війну в Україні.

"Нам потрібно домогтися припинення вогню, тому що війна — це завжди щось непередбачуване, і чим довше вона триває, тим непередбачуванішою стає", — сказав він.

Форум "Росія-Африка" у Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, що на форумі "Росія – Африка", який триває в російському Санкт-Петербурзі, голова Африканського союзу, президент Коморських островів Азалі Ассумані звернувся до учасників колишньої "зернової угоди" з проханням полегшити доставлення російського та українського зерна на континент.

В Офісі президента відреагували на Форум "Росія-Африка". Р адник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Путін намагається показати африканським країнам, "хто господар" на саміті "Росія – Африка".

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