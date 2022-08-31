Путін готувався до війни з НАТО: військовий експерт описав два сценарії повної "окупації" Заходу

Очільник Кремля Володимир Путін готувався до прямого військового зіткнення з країнами НАТО, але цьому перешкодили українські захисники, які не дозволили окупантам рушити на Захід.

У разі перемоги РФ над Україною, Путін хотів захопити Європу або через країни Балтії, або через Молдову чи Румунію.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Вони безумовно пішли б далі – це абсолютно очевидно. Цей успіх їх тільки б окрилив і надихнув. Якщо б вони перемогли Україну, хто був би далі – тут є два варіанти. Перший варіант – балтійські країни, другий варіант – через Молдову створювати проблеми Румунії", – сказав аналітик.

За його словами, що за другим сценарієм ціллю все ж би стала саме Румунія. Він пояснив, Будапешт діє в інтересах Росії, розпочавши, зокрема, підіймати питання щодо прав угорців у Румунії.

"Це був би ще один спосіб розколоти єдність НАТО. Такі плани у них десь готувалися і ми навіть ще про них чули, коли проговорився генерал міннекаєв. Він на брифінгу сказав, що плани Росії на півдні – це створення "сухопутного коридору" до невизнаного Придністров'я, а це призвело б до конфлікту з Молдовою і потенційного конфлікту з Румунією", – додав Мусієнко.

Нагадаємо, на півдні триває третій день контрнаступу ЗСУ. Жданов розповів, що роблять окупанти та які бої там тривають.

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